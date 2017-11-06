اغلاق
اغلاق
تكنولوجيا هواتف ذكية كم سيكلّفكم تصليح شاشة هاتف أيفون X؟ السعر لا يُصدق

تكنولوجيا

كم سيكلّفكم تصليح شاشة هاتف أيفون X؟
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

كم سيكلّفكم تصليح شاشة هاتف أيفون X؟ السعر لا يُصدق

إصلاح الشاشة فقط سيكلف 279 دولارا، ولكن إذا تضمن تقييم أبل "أضرارا أخرى" فإن تكلفة التصليح قد تصل إلى 549 دولارا

أعطيه كمان تشانس!.. عبي من مفعال هبايس والـ5 بتصير 5000! حابب تربح وحابب أنه تتحول الـ5.. اضغط هنا وعبي من تشانس وراح تكون مبسوط.. الفرصة
موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-11-06 18:28:52 A A

كشفت معلومات جديدة حول هاتف "أيفون X" والمتاحة على موقع أبل أن تكلفة تصليح شاشة الجهاز سيكون مرتفعا للغاية إن كان خارج الضمان، علما أن سعر الهاتف يتعدى الألف دولار. ووفقا للمعلومات المتاحة على موقع الشركة المصنعة فإن إصلاح الشاشة فقط سيكلف 279 دولارا، ولكن إذا تضمن تقييم أبل "أضرارا أخرى" فإن تكلفة التصليح قد تصل إلى 549 دولارا.


أيفون X

وتفوق هذه القيمة أسعار تصليح هواتف "آيفون 8 بلس"، التي لا تتضمن هواتف الشاشات من نوعية OLED كتلك المتواجدة في هواتف "آيفون X"، التي تصل إلى 169 دولارا للشاشة وقد تزيد لـ 399 دولارا في حال اكتشاف أعطال أخرى.

وأوضح موقع أبل أن تلك التكاليف سيتم دفعها في حال احتاج المستخدم لتغيير شاشة هاتفه نتيجة لإساءة استخدام أو تلف عرضي، خصوصا أن ضمان هواتف "آيفون" لا يغطي حالات الإهمال.

وأوضحت أبل أيضا عبر موقعها أن الاشتراك في ضمان "أبل كير بلس" الممتد من شأنه أن يقلل من مصاريف أي عملية تصليح محتملة، علما أن قيمة الاشتراك في هذا الضمان الممتدة لعامين يكلف 199 دولارا. 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 مقتل امير سعودي وعدد من المسؤولين في تحطم طائرة | [2 قراءة]
2 في المسألة الطائفية والسورية/ عبد الحكيم مفيد | [2 قراءة]
3 فيديو - تذمر سائقي حافلات عرب من بئر السبع | [2 قراءة]
4 النقب: التمهيد لتقديم لائحة إتهام ضد مشتبهين | [1 قراءة]
5 تورينو يفرض التعادل على إنتر ميلان في معقله | [1 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 اصابة عامل (40 عامًا) بجراح متوسطة جراء سقوطه | [0 مشاركة]
2 ابتداء من 1.12.17: راتب الحد الأدنى سيرتفع | [0 مشاركة]
3 المدرسة التكنولجية سخنين تقيم فعاليات مميزة | [0 مشاركة]
4 الطقس: اجواء غائمة جزئيا | [0 مشاركة]
5 الطيبي لسفراء الدول الأوروبية: اسرائيل تُمارس العنصري | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab