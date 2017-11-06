مي عز الدين بإطلالات جريئة وراقية.. شاهدوا الصور

أطلّت مي عز الدين على جمهورها بلقطات تبرز جمالها وأنوثتها

شاركت النجمة المصرية مي عز الدين جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية على "انستغرام" بصور منوّعة من أحدث جلساتها التصويرية التي تظهر فيها بفستان قصير باللون الأسود.





وأطلّت مي عز الدين على جمهورها بلقطات تبرز جمالها وأنوثتها، وسط موجة تعليقات أجمع فيها محبّوها على جرأتها الراقية الغير خادشة للحياء والبعيدة عن الإبتذال.



يذكر أن مي عز الدين تعاقدت مؤخراً مع المنتج المصري تامر مرسي على مسلسل جديد تخوض من خلاله سباق رمضان 2018 في أوّل تعاون بين الطرفين ومن المقرر الإستقرار قريباً على باقي عناصر العمل المنتظر.