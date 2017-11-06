مايا دياب تغرّد وتعقّب على المستجدات السياسية في لبنان

جاء تعليق مايا دياب باللغة العربية المكتوبة بالأحرف اللاتينية وكتبت:"في كام واحد بـ لبنان، بموتوا يطلعوا يتفلسفوا بـ حيلا مناسبة فـ كيف بـ هل مناسبة"

شاركت النجمة اللبنانية مايا دياب جمهورها بتغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر وتطرقت من خلالها لآخر المستجدات في المنطقة العربية، حيث عبّرت عن إستيائها من بعض "المتفلسفين" بحسب وصفها الذين ينتظرون أي فرصة ومناسبة للظهور الإعلامي.



مايا دياب



وجاء تعليق مايا دياب باللغة العربية المكتوبة بالأحرف اللاتينية وكتبت:"في كام واحد بـ لبنان، بموتوا يطلعوا يتفلسفوا بـ حيلا مناسبة فـ كيف بـ هل مناسبة". وتجدر الإشارة إلى أن هذه تعتبر من المرّات النادرة التي تغرّد فيها مايا دياب بالأحرف اللاتينية وهو ما يدلّ على عفوية ما كتبته دون أن تحدّد هويات الأشخاص الذين قصدتهم بكلامها.