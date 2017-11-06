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فنانين فن عربي النجمة السورية سلاف فواخرجي تعود إلى الدراما المصرية

فنانين

سلاف فواخرجي تعود إلى الدراما المصرية
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النجمة السورية سلاف فواخرجي تعود إلى الدراما المصرية

مسلسل سلاف الجديد سيحمل اسم "خط ساخن"

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-11-07 13:04:57 A A

من المقرر أن تسافر الممثلة السورية سلاف فواخرجي إلى مصر خلال الأيام القريبة المقبلة، استعداداً لتصوير مسلسلها الجديد "خط ساخن" الذي تعود به إلى الدراما المصرية بعد فترة غياب طويلة.


سلاف فواخرجي

هذا، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي حول العديد من القضايا المصرية التي شغلت بال المصريين في الآونة الأخيرة. وهو من بطولة الفنان حسين فهمي، صلاح عبد الله، نضال الشافعي، ميدو عادل، سهر الصايغ وهو من تأليف فوزية حسين، إخراج حسني صالح وإنتاج أحمد الجابري. 

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