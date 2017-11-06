النجمة السورية سلاف فواخرجي تعود إلى الدراما المصرية

مسلسل سلاف الجديد سيحمل اسم "خط ساخن"

من المقرر أن تسافر الممثلة السورية سلاف فواخرجي إلى مصر خلال الأيام القريبة المقبلة، استعداداً لتصوير مسلسلها الجديد "خط ساخن" الذي تعود به إلى الدراما المصرية بعد فترة غياب طويلة.



سلاف فواخرجي



هذا، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي حول العديد من القضايا المصرية التي شغلت بال المصريين في الآونة الأخيرة. وهو من بطولة الفنان حسين فهمي، صلاح عبد الله، نضال الشافعي، ميدو عادل، سهر الصايغ وهو من تأليف فوزية حسين، إخراج حسني صالح وإنتاج أحمد الجابري.