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فنانين فن عربي ما هو سبب غياب آمال ماهر عن مهرجان الموسيقى العربية؟

فنانين

سبب غياب آمال ماهر عن مهرجان الموسيقى
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ما هو سبب غياب آمال ماهر عن مهرجان الموسيقى العربية؟

أشارت آمال ماهر في بيان رسمي إلى أنّ اعتذارها جاء بسبب انشغالها بالتحضير لألبومها الغنائي الجديد الذي تستعد قريباً لطرحه

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-11-07 15:27:21 A A

أوضحت النجمة المصرية آمال ماهر الأسباب الحقيقية وراء اعتذارها عن المشاركة في فعاليات "مهرجان الموسيقى العربية" في دورته السادسة والعشرين، مؤكدة أنّها منشغلة يتحضيرات ألبومها الجديد.


آمال ماهر

وأشارت آمال ماهر في بيان رسمي إلى أنّ اعتذارها جاء بسبب انشغالها بالتحضير لألبومها الغنائي الجديد الذي تستعد قريباً لطرحه في الأسواق العربية وعدم قدرتها على الإرتباط بأي حفلات خلال الأسابيع الراهنة.

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