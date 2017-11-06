ما هو سبب غياب آمال ماهر عن مهرجان الموسيقى العربية؟

أشارت آمال ماهر في بيان رسمي إلى أنّ اعتذارها جاء بسبب انشغالها بالتحضير لألبومها الغنائي الجديد الذي تستعد قريباً لطرحه

أوضحت النجمة المصرية آمال ماهر الأسباب الحقيقية وراء اعتذارها عن المشاركة في فعاليات "مهرجان الموسيقى العربية" في دورته السادسة والعشرين، مؤكدة أنّها منشغلة يتحضيرات ألبومها الجديد.



آمال ماهر



وأشارت آمال ماهر في بيان رسمي إلى أنّ اعتذارها جاء بسبب انشغالها بالتحضير لألبومها الغنائي الجديد الذي تستعد قريباً لطرحه في الأسواق العربية وعدم قدرتها على الإرتباط بأي حفلات خلال الأسابيع الراهنة.