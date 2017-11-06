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أخبار شريط الاخبار إيمري ونيمار ينجحان في إزالة الخلافات

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إيمري ونيمار ينجحان في إزالة الخلافات

أعطيه كمان تشانس!.. عبي من مفعال هبايس والـ5 بتصير 5000! حابب تربح وحابب أنه تتحول الـ5.. اضغط هنا وعبي من تشانس وراح تكون مبسوط.. الفرصة

نشر: 2017-11-06 16:48:49 A A
تحدّثت تقارير صحفيّة عن اجتماع بين الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم الفريق الباريسي، قبل مباراة أندرلخت البلجيكي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي. وأوضحت التقارير أنّ الثنائي تمكن من حل الخلافات العالقة بينهما، بعد فترة من التوتر.
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