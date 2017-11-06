إيمري ونيمار ينجحان في إزالة الخلافات
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تحدّثت تقارير صحفيّة عن اجتماع بين الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم الفريق الباريسي، قبل مباراة أندرلخت البلجيكي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي. وأوضحت التقارير أنّ الثنائي تمكن من حل الخلافات العالقة بينهما، بعد فترة من التوتر.
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