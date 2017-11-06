اغلاق
اغلاق
رياضة وشباب رياضة عالمية بعد التوتر في باريس سان جيرمان: إيمري ونيمار يجتمعان وينجحان في إزالة الخلافات

رياضة وشباب

إيمري ونيمار ينجحان في إزالة الخلافات
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

بعد التوتر في باريس سان جيرمان: إيمري ونيمار يجتمعان وينجحان في إزالة الخلافات

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن إيمري طلب الاجتماع مع جميع اللاعبين البرازيليين وبالأخص نيمار لحل سوء التفاهم الذي دار بينهما مؤخرًا في تدريبات سان جيرمان

أعطيه كمان تشانس!.. عبي من مفعال هبايس والـ5 بتصير 5000! حابب تربح وحابب أنه تتحول الـ5.. اضغط هنا وعبي من تشانس وراح تكون مبسوط.. الفرصة
موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-11-06 17:45:08 A A

تحدّثت تقارير صحفيّة عن اجتماع بين الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم الفريق الباريسي، قبل مباراة أندرلخت البلجيكي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي. وأوضحت التقارير أنّ الثنائي تمكن من حل الخلافات العالقة بينهما، بعد فترة من التوتر.


نيمار 

هذا، وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن إيمري طلب الاجتماع مع جميع اللاعبين البرازيليين وبالأخص نيمار لحل سوء التفاهم الذي دار بينهما مؤخرًا في تدريبات سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيمري معجب بالنتائج والمستوى الذي يقدمه نيمار مع الفريق ولكنّه يطلب منه التحسن وتقديم أفضل من ذلك، مؤكدة أن نادي العاصمة يستهدف خلال العام الجاري الفوز بالدوري الفرنسي، وكذلك دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة أن الثنائي نجح في إزالة الخلافات بينهما عقب الاجتماع الأخير، كما أن استبعاد نيمار من مباراة أنجييه بالدوري الفرنسي جاء بسبب الإصابة فقط.

يذكر أنّ صحيفة "باريسيان" أشارت في تقرير سابق إلى إن العلاقة بين إيمري ونيمار، متوترة للغاية رغم التصريحات الوردية لمدرب إشبيلية السابق عبر وسائل الإعلام. وأضافت: "إيمري يؤكد للمقربين منه أن علاقته جيدة بنيمار، خاصة وأنه يعلم أهمية صفقة انضمامه للفريق، لكن في الوقت ذاته، فإن نيمار لا يشعر بأن مدربه يمنحه معاملة خاصة، بل يعامله مثل أي لاعب داخل حديقة الأمراء". ولفتت إلى أن تسريبات الصحافة البرازيلية تؤكد عدم اقتناع نيمار بقدرات إيمري، كما أنه ينتقده دائمًا في محاضرات الفيديو. 


إيمري

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 مقتل امير سعودي وعدد من المسؤولين في تحطم طائرة | [2 قراءة]
2 النقب: التمهيد لتقديم لائحة إتهام ضد مشتبهين | [1 قراءة]
3 النقب: مصرع طفل عربي (3 سنوات) من ضواحي عراد | [1 قراءة]
4 فوز خارجي لفتيات مجد الكروم على دالية الكرمل | [1 قراءة]
5 الجيش: عثرنا على خمس جثث خلال تدمير النفق | [1 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 5 قتلى من سرايا القدس والقسام في تفجير الجيش الاسرائي | [0 مشاركة]
2 اصابة عامل (40 عامًا) بجراح متوسطة جراء سقوطه | [0 مشاركة]
3 ابتداء من 1.12.17: راتب الحد الأدنى سيرتفع | [0 مشاركة]
4 المدرسة التكنولجية سخنين تقيم فعاليات مميزة | [0 مشاركة]
5 تقارير كتالونية: نيمار يشعر بالندم بعد ترك برشلونة | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab