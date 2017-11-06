بعد التوتر في باريس سان جيرمان: إيمري ونيمار يجتمعان وينجحان في إزالة الخلافات

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن إيمري طلب الاجتماع مع جميع اللاعبين البرازيليين وبالأخص نيمار لحل سوء التفاهم الذي دار بينهما مؤخرًا في تدريبات سان جيرمان

تحدّثت تقارير صحفيّة عن اجتماع بين الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم الفريق الباريسي، قبل مباراة أندرلخت البلجيكي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي. وأوضحت التقارير أنّ الثنائي تمكن من حل الخلافات العالقة بينهما، بعد فترة من التوتر.



نيمار



هذا، وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن إيمري طلب الاجتماع مع جميع اللاعبين البرازيليين وبالأخص نيمار لحل سوء التفاهم الذي دار بينهما مؤخرًا في تدريبات سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيمري معجب بالنتائج والمستوى الذي يقدمه نيمار مع الفريق ولكنّه يطلب منه التحسن وتقديم أفضل من ذلك، مؤكدة أن نادي العاصمة يستهدف خلال العام الجاري الفوز بالدوري الفرنسي، وكذلك دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة أن الثنائي نجح في إزالة الخلافات بينهما عقب الاجتماع الأخير، كما أن استبعاد نيمار من مباراة أنجييه بالدوري الفرنسي جاء بسبب الإصابة فقط.

يذكر أنّ صحيفة "باريسيان" أشارت في تقرير سابق إلى إن العلاقة بين إيمري ونيمار، متوترة للغاية رغم التصريحات الوردية لمدرب إشبيلية السابق عبر وسائل الإعلام. وأضافت: "إيمري يؤكد للمقربين منه أن علاقته جيدة بنيمار، خاصة وأنه يعلم أهمية صفقة انضمامه للفريق، لكن في الوقت ذاته، فإن نيمار لا يشعر بأن مدربه يمنحه معاملة خاصة، بل يعامله مثل أي لاعب داخل حديقة الأمراء". ولفتت إلى أن تسريبات الصحافة البرازيلية تؤكد عدم اقتناع نيمار بقدرات إيمري، كما أنه ينتقده دائمًا في محاضرات الفيديو.



إيمري