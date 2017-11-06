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أخبار عربية وعالمية المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: عام 2017 كان ساخنا جدًا

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المنظمة العالمية للأرصاد: عام 2017 كان ساخنا
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المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: عام 2017 كان ساخنا جدًا

الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة:

العام الحالي من المقرر أن يكون ضمن أكثر 3 أعوام حرارة منذ بدء تسجيل بيانات درجات الحرارة في القرن التاسع عشر

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-11-06 16:48:36 A A

قال الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، بيتري تالاس، إن العام الحالي من المقرر أن يكون ضمن أكثر 3 أعوام حرارة منذ بدء تسجيل بيانات درجات الحرارة في القرن التاسع عشر.


صورة توضيحية
وأوضح تالاس، في مستهل مؤتمر تشارك به 200 دولة عن إبطاء وتيرة تغير المناخ في بون بألمانيا، أن عام 2017 سجل درجات حرارة أقل قليلا من الرقم القياسي المسجل لعام 2016. وذكر في كلمة لأعضاء الوفود: "عام 2017 سيكون بين أكثر 3 أعوام حرارة"، وسيضعه ذلك في نفس المستوى تقريبا مع درجات الحرارة المسجلة في عام 2015. 

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