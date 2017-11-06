اغلاق
اغلاق
رياضة وشباب رياضة عالمية إدارة نادي الفيحاء السعودي توقّع الأرجنتيني جوستافو كوستاس

رياضة وشباب

إدارة نادي الفيحاء السعودي توقّع الأرجنتيني كوستاس
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

إدارة نادي الفيحاء السعودي توقّع الأرجنتيني جوستافو كوستاس

جرت مراسم التوقيع في مقر معسكر الفريق الإعدادي، بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر بمصر، ومثل إدارة النادي في التوقيع محمد الدهش، عضو مجلس الإدارة

أعطيه كمان تشانس!.. عبي من مفعال هبايس والـ5 بتصير 5000! حابب تربح وحابب أنه تتحول الـ5.. اضغط هنا وعبي من تشانس وراح تكون مبسوط.. الفرصة
موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-11-06 14:22:00 A A

تعاقدت إدارة نادي الفيحاء السعودي، رسميا مع الأرجنتيني جوستافو كوستاس، ليكون مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم، بعقد يمتد لمدة عام و 7 أشهر. وجرت مراسم التوقيع في مقر معسكر الفريق الإعدادي، بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر بمصر، ومثل إدارة النادي في التوقيع محمد الدهش، عضو مجلس الإدارة، نائب المشرف العام على الفريق الأول.


جوستافو كوستاس

من جهة أخرى واصل الفريق تدريباته خلال معسكره بالقاهرة، حيث خاض اليوم تدريبا صباحيا، بمشاركة جميع اللاعبين، وبحضور المدرب الجديد كوستاس.

وكانت بعثة فريق الفيحاء وصلت عصر أمس إلى مقر معسكر الفريق الإعدادي، بمدينة السادس من أكتوبر، وسيستمر المعسكر لمدة 9 أيام. 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 الشرطة: العثور على مخزن لملابس وأحذية مزيّفة | [1 قراءة]
2 الاعتداء على المُعلّمين جريمة/ بقلم: زهير دعيم | [1 قراءة]
3 القديرة شادية في غيبوبة كاملة ومصابة بجلطة دماغية | [1 قراءة]
4 جيجي حديد تهاجم ناشطة أمريكية أساءت للدين الإسلامي | [1 قراءة]
5 كفركنا: غرناطة الثانوية تستقبل أولياء أمور الطلاب | [1 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 5 قتلى من سرايا القدس والقسام في تفجير الجيش الاسرائي | [0 مشاركة]
2 اصابة عامل (40 عامًا) بجراح متوسطة جراء سقوطه | [0 مشاركة]
3 الجيش: تفجير نفق لحماس داخل الأراضي الاسرائيلية | [0 مشاركة]
4 مجلس شبلي أم الغنم: تطوير المؤسسات التعليمية | [0 مشاركة]
5 الشرطة: مشتبه عربي استغل فتاة جنسيا | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab