إدارة نادي الفيحاء السعودي توقّع الأرجنتيني جوستافو كوستاس

جرت مراسم التوقيع في مقر معسكر الفريق الإعدادي، بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر بمصر، ومثل إدارة النادي في التوقيع محمد الدهش، عضو مجلس الإدارة

تعاقدت إدارة نادي الفيحاء السعودي، رسميا مع الأرجنتيني جوستافو كوستاس، ليكون مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم، بعقد يمتد لمدة عام و 7 أشهر. وجرت مراسم التوقيع في مقر معسكر الفريق الإعدادي، بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر بمصر، ومثل إدارة النادي في التوقيع محمد الدهش، عضو مجلس الإدارة، نائب المشرف العام على الفريق الأول.



جوستافو كوستاس

من جهة أخرى واصل الفريق تدريباته خلال معسكره بالقاهرة، حيث خاض اليوم تدريبا صباحيا، بمشاركة جميع اللاعبين، وبحضور المدرب الجديد كوستاس.

وكانت بعثة فريق الفيحاء وصلت عصر أمس إلى مقر معسكر الفريق الإعدادي، بمدينة السادس من أكتوبر، وسيستمر المعسكر لمدة 9 أيام.