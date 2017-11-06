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التجمع يلوّح بالانسحاب من القائمة المشتركة في حال عدم التزام الجبهة والعربية للتغيير بالتناوب هذا الاسبوع

د.مطانس شحادة أمين عام التجمع:

علينا جميعا أن نحافظ على الأمانة التي منحنا إياها الناخب العربي واحترامه واحترام رغباته بالحفاظ على المشتركة وتنفيذ التناوب وفقا لروح الاتفاق والوصول الى معادلة 4 4 4 1

موقف التجمع الوطني الديموقراطي كان وما زال معالجة الخلل الحاصل في تركيبة القائمة وحصوله عل حقه في المقعد الرابع. هذا الحق لم ينكره أحد من مركبات القائمة المشتركة، وأكدت عليه لجنة الوفاق والرأي العام

للجمهور الحق بأن يعلم بأننا ننتظر هذا الأسبوع قرار الاخوة في الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة بخصوص استقالة الأخ يوسف العطاونة وقرار الاخوة في العربية للتغيير تاريخ سحب ترشيح الأخ وائل يونس، سلبا او إيجابا

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة

نشر: 2017-11-06 14:06:28 A نشر: 2017-11-06 14:06:28 A