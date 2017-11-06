بلدية الطيبة: الأعمال في المسبح البلدي تسير على قدم وساق

جميع طواقم العمل مجندة لانجاح العمل والمشروع خاصة وأن الادارة ترى به أحد أبرز المشاريع ومن أهمها في المدينة

تسير الأعمال في المسبح البلدي وما يتخلله من ملاعب وصالات رياضية عصرية، ستكون مجهزة بأحدث المعدات والوسائل الرياضية، على قدم وساق وتبدو بأوجها، إذ قامت اليوم طواقم العمل بصب أرضية المسبح والغرف الرياضية، لتبدو جلية معالم المسبح كمنتجع عصري.

ومن المتوقع أنه حتى الصيف المقبل وموسم السباحة القادم سيُفتتح لخدمة أبناء الطيبة جميعا دون اِستثناء. جميع طواقم العمل مجندة لانجاح العمل والمشروع خاصة وأن الادارة ترى به أحد أبرز المشاريع ومن أهمها في المدينة.