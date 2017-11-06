المركز: اعتقال سائق ثمل ورخصته غير سارية المفعول منذ 11 عاما

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

تم ابعاد سيارته عن الحركة على الطرقات لمدة 30 يوما والتحرز عليها فورا جنبا الى جنب مع اعتقال السائق المشتبه وتحويله للتحقيقات الجارية

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "في تل ابيب تواصل الشرطة التحقيق بملف اعتقال سائق سيارة 43 عاما ضالع فجر اليوم الاثنين في حادث طرقات ذاتي بالمنطقة هناك مرتطما بعامود انارة ومع هرع الشرطة تبين بالفحص على أنه ثملا بصورة بالغة كما وأن رخصة قيادته غير سارية المفعول منذ اكثر من نحو 11 عاما. والى كل ذلك تم ابعاد سيارته عن الحركة على الطرقات لمدة 30 يوما والتحرز عليها فورا جنبا الى جنب مع اعتقال السائق المشتبه وتحويله للتحقيقات الجارية"، وفقا للبيان.

مرفق صورة توضيحية - من الشرطة