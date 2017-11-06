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اسواق العرب اقتصاد واستهلاك عرض هيثم خلايلة ونانسي حوا في طوبا الزنجرية

اسواق العرب

عرض هيثم خلايلة ونانسي حوا في طوبا
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عرض هيثم خلايلة ونانسي حوا في طوبا الزنجرية

 

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-06 10:36:58 A A

"منصات بايس" – حوالي 200 عرضا للفنانين الأشهر بالبلاد، بكافة أنحاء البلاد في إطار مشروع الثقافة الأنجح لمفعال هبايس. هيثم خلايلة ونانسي حوا اشعلوا الاف المتفرجين في طوبا الزنغرية ممن جاؤوا للاستمتاع بعرض مميز في إطار منصات البايس.

"منصات بايس"مشروع الثقافة الأكبر والأهم لمفعال هبايسسوف يعرض حتىكانون الأول 2017، بمشاركة السلطات المحلية والإقليمية.
سوف يقدم مفعال هبايس في إطار المشروع لـ 230 بلدة بأنحاء البلاد، الفرصة للاستمتاع بعروض ثقافية مطلوبة، مع اختيار نوعية العرض التي تلائم كل بلدة ومنطقة، من بين مجموعة عروض واسعة لفنانين من الصف الأول بما في ذلك فنانين محبوبين من المجتمع العربي. بذلك يقدم مفعال هبايس للسكان فرصة للاستمتاع بعروض مجانية أو عروض بتكلفة رمزية تصل لـ 30 شيكل (مع ان تكلفتها قد تصل لـ 150 شيكل).

هذا وقد وسع مفعال هبايس هذه السنة المشروع على ضوء النجاح الكبير وزيادة الطلب عليه في السنة الماضي. ففي الكثير من البلدات في أنحاء البلاد تحول العرض المختار ضمن مشروع "منصات بايس" للعرض المركزي للسكان.
برنامج العروض:www.pais.co.il
ع.ع.

 

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