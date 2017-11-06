اتهام رجل من عسفيا بإحراق احراش الكرمل مرتين

قدمت النيابة العامة في لواء حيفا "لائحة اتهام الى المحكمة المركزية في حيفا ضد رجل (43 عامًا) من عسفيا تنسب له تهمة اضرام النيران مرتين. ويستدل من لائحة الاتهام أنه يوم 03.10.17 وصل المتهم مع سيارته الى موقف سيارات في جبال الكرمل وقرر اضرام النيران عمدا بالاشجار وفي الاحراش الطبيعية هناك بواسطة ولاعة وورق ونتيجة لذلك اشتعلت النيران وغادر المتهم المكان. وبعد اسبوعين قرر المتهم أن يشعل النيران في الاحراش مرة أخرى بهدف الحاق الضرر بالمحمية الطبيعية فإندلعت النيران مرة أخرى وترك المتهم المكان. وفي الحالتين تم استدعاء طواقم اطفاء والتي وصلت الى المكان لاخماد النيران ومنع انتشار ألسنتها"، وفقا للبيان.