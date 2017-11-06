اعتقال 15 مشتبهًا من بينهم عربي بالتجارة بالمخدرات وتبييض اموال بملايين الشواقل

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

تم اعتقال 15 مشتبهًا سكان انحاء شتى في البلاد من بينهم عربي من النقبوذلك بالضلوع في جرائم في سياق المخدرات والتجارة بها وتبييض اموال بقيمة عشرات ملايين الشواقل

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "صباح اليوم الاثنين اعتقلت الشرطة من خلال هيئة التحقيقات والمباحث القطرية العامة - لاهف 433، 15 مشتبهًا سكان انحاء شتى في البلاد من بينهم عربي من النقب وذلك بالضلوع في جرائم في سياق المخدرات والتجارة بها وتبييض اموال بقيمة عشرات ملايين الشواقل. هذا وجاءت حملة المداهمة والاعتقالات التي اجرتها الشرطة من بعد نحو عام من التحقيقات السرية بالتعاون مع سلطة الضريبة والسلطة لمنع تبييض الاموال وبما اشتمل على تحقيقات في شبهات تنفيذ جملة الجرائم داخل وخارج البلاد وبما طال عدة دول وتحويل الاموال اليها بأساليب مختلفة انطوت على تجاوزات جنائية وعلاوة على ذلك دون دفع مستحقات الضريبة من قبل المشتبهين الضالعين، وفقا للمقتضى. هذا وخلال حملة المداهمة وتنفيذ الاعتقالات تم تفتيش منازلهم وغيرها ذات الصلة وضبط مواد ومستندات مختلفة ذات العلاقة وايضا عدة سيارات فارهة ومبالغ مالية المقرر طلب مصادرتها لاحقا وفقا للمقتضيات القانونية ذات العلاقة وكذلك تم ضبط مستندات ذات الصلة في محل صرافة وتبديل نقود في تل أبيب. والى كل ذلك تم تحويل المشتبهين للتحقيقات الجارية وسط توقع تنفيذ اعتقالات لمشتبهين اضافيين ضالعين لاحقا"، وفقا للبيان.