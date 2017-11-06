ما هو سر لقاء راغب علامة وداليا كريم على متن الطائرة الخاصة‎؟

داليا كريم:

راغب حالة فنية خاصة تعبر عن نفسها واستمراريتها وفق رؤية طالما لفتت الانتباه اليها

انتقلت مهندسة الديكور والاعلامية اللبنانية داليا كريم من بيروت على قبرص على متن طائرة خاصة اقلتها مع السوبر ستار راغب علامة الذي قررت لاول مرة، وبطلب منه أن تقدم حفله الغنائي في فندق "ميريت رويال" بحضور حشد من الشخصيات اللبنانية و العربية الى جانب مجموعة من السواح القادمين من دول غربية، حيث تخلل المناسبة احتفال النجم اللبناني بعيد ميلاد كريم، التي شكرت له تلك اللفتة الكريمة وقالت: راغب حالة فنية خاصة تعبر عن نفسها واستمراريتها وفق رؤية طالما لفتت الانتباه اليها والى مضمونها النابض بالفن و الابداع و قوة الحضور .



داليا عادت الى لبنان للمباشرة بتصوير حلقات جديدة من برنامج " داليا و التغيير " الذي تعرضه محطة " او تي في " اللبنانية وهي تصر على المزيد من الانجازات على مستوى العمل الانساني بغية تقديم المساعدة لاكبر عدد ممكن من الفقراء .