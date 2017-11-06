ليال عبود تفوز على هيفاء وهبي وسعد المجرد

ليال عبود فازت بالمرتبة الاولى في مسابقة بعد حصولها على اعلى نسبة تصويت وقد اهداها الرسام شربل حلال لوحة جديدة كهدية

قبل فترة اطلق احد المواقع الالكترونية مسابقة حول الصورة الافضل من مجموعة الرسام اللبناني شربل حلال والتي شملت عدداً من الفنانين اللبنانيين والعرب وقد وصلت الى التصفيات ثلاث لوحات هي للنجوم ليال عبود وهيفاء وهبي وسعد المجرد وجرى التصويت عليها من قبل عامة الناس على امتداد الوطن العربي وفق صيغة علنية فيها الكثير من الشفافية والمصداقية وقد بدى الاقتراع غزيراً وغير محدود حتى أتت النتيجة النهائية التي حسمت الفوز لصالح لوحة لاقت دعم "الفانز" بشكل يفوق كل التوقعات.



ليال عبود فازت بالمرتبة الاولى في تلك المسابقة بعد حصولها على اعلى نسبة تصويت وقد اهداها الرسام شربل حلال لوحة جديدة كهدية وعربون تقديرا لها وللانتشار الذي تحظى به في الساحة الفنية اللبنانية والعربية.

من جهة اخرى حرصت ليال عبود على حضور العرض الجديد الذي قدمه مصمم الازياء اللبناني عقل فقيه ضمن اطار اسبوع الموضة في بيروت داخل احدى اضخم قاعات مجمع" بيال " حيث اصرت على الاحتفال بعيد ميلاد شريك أناقتها وانتظرت انتهاء عرضه لاخر صيحات الموضة وفاجأته بقالب حلوى وسط حشد من اهل الاعلام والفن والمجتمع وتمنت له المزيد من التقدم و التألق في عالم الاناقة والازياء.