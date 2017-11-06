استنكار واسع في يافة الناصرة بعد الاعتداء على مربية

جاءنا في بيان صادر عن ادارة المجلس المحلي في بلدة يافة الناصرة يوم الاحد تعقيبا على شبهات الاعتداء على مربية السبت في احدى المدارس الابتدائية في يافة الناصرة :" أهلنا الأعزاء في بلدتنا الحبيبة يافة الناصرة، بصفتكم اهلنا وعنواننا، لا بد لنا من اعلامكم بما حدث يوم السبت 4/11/2017 في حرم المدرسة الابتدائية الحديقة "د"، حيث قام والد إحدى طالبات المدرسة بالاعتداء على مربية فاضلة، ضارباً عرض الحائط بكل القيم وخاصة التربوية.



إن هذا الاعتداء، وإن كان الاول من نوعه في مدرستنا، الا انه ليس الاول في مدارسنا ومؤسساتنا. إن أي اعتداء على أي معلم أو أحد العاملين في أية مدرسة لهو اعتداء على القيم التربوية وجهاز التعليم برمته. وعليه لا بد من رفع الصوت عاليا بالشجب والاستنكار لهذا التصرف المرفوض .

إننا نؤمن أن الحوار في جميع الحالات هو سيّد الموقف، وآنذاك سنجد الحلول لأية مشكلة دون اللجوء لأساليب عدوانيه غير حضارية. ان عمل المدرسة بمديرها ومعلميها وطلابها مرهون بالحفاظ على كرامتهم وسلامتهم، أفرادًا ومجتمعين، ليتمكنوا من العطاء برغبة واطمئنان. إن اختراق هذه المعادلة هو خط أحمر لا يمكن السماح بتجاوزه.وعليه فإننا نعلن عن رفضنا المرور مرّ الكرام على هدا الحدث وعدم السماح بتكراره باتخاذ كل الاجراءات القانونية في هذا المجال.

وعليه فقد تقرر تكريس ساعتين من صباح الاثنين2017/11/6، في جميع مدارس بلدتنا، للحديث مع طلابنا حول شجب العنف والتعنيف بكل أشكاله.إننا وبوقوفنا ضد هذه التصرفات ندعو أهل بلدتنا للعمل لكي تسود روح المحبة بينهم، الأمر الذي نعتبره وسامًا نعتز به، وندعو الجميع للالتفاف حول مدارسنا حفاظاً عن كرامة طلابنا ومعلمينا وسلامتهم الجسدية والنفسية.