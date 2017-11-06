جيرارد مشيداً بالمصري محمد صلاح: إنه الأفضل

قاد صلاح فريقه للفوز على وست هام يونايتد يوم برباعية مقابل هدف وحيد، وتمكن من تسجيل هدفين في المباراة ليرفع رصيده إلى 11 هدف بقميص الريدز في مختلف البطولات

أكال ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول بالمديح على النجم المصري محمد صلاح بعد تألقه بشكل ملفت منذ وصوله ملعب أولد ترافورد في الصيف الماضي.

وقاد صلاح فريقه للفوز على وست هام يونايتد يوم برباعية مقابل هدف وحيد، وتمكن من تسجيل هدفين في المباراة ليرفع رصيده إلى 11 هدف بقميص الريدز في مختلف البطولات.ويرى جيرارد أن صلاح يتفوق على جميع ليفربول بفارق شاسع في الموسم الحالي، مشيراً إلى أنه تطور كثيراً منذ أن كان في تشيلسي قبل 3 أعوام.

وقال جيرارد في تصريحات لوسائل الإعلام “كنت أشاهد صلاح مع تشيلسي قبل أعوام، لم يكن لاعباً بارزاً حينها، لكن في ليفربول أصبح أفضل لاعب في الفريق بمسافة عن بقية زملائه”.وتابع “صلاح وصل لقمة مستواه مع روما، لكن كان هناك شكوك حول قدرته على اللعب في الدوري الإنجليزي، حيث لم تكن الجماهير واثقة من قدرته على تقديم نفس الأداء مع ليفربول”.وأنهى جيرارد حديثه “صلاح تأقلم سريعاً وظهر بصورة مبهرة، ويجب أن نوجه تحية لكلوب والإدارة الذين راقبوا اللاعب وعقدوا الصفقة، لقد أكد أحقيته بارتداء قميص ليفربول في وقت قصير”.