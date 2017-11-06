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أندية أوروبا تحلم بفوزي غلام ونابولي يجدد عقده
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أندية أوروبا تحلم بفوزي غلام ونابولي يحبطها بتجديد عقده

تجديد عقد غلام في الوقت الحالي يحرم اندية اوروبا المهتمة به من خطفه

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2017-11-06 18:29:31 A A

 انتهى نابولي من مسألة حرمان اندية اوروبا بالتعاقد مع الظهير الايسر الجزائري فوزي غلام وذلك بالاقتراب من تجديد عقده. وافاد موقع "كالتشيو ميركاتو" الايطالي ان نابولي توصل لاتفاق مع غلام من اجل تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2018 أي بعد سبعة أشهر.



واضاف المصدر ان تجديد عقد غلام في الوقت الحالي يحرم اندية اوروبا المهتمة به من خطفه، وابرزها ليفربول الانجليزي ويوفنتوس الايطالي.ويعتبر اللاعب الجزائري من ركائز نابولي الرئيسية، حيث يقدم مستوى رائع تحت قيادة المدرب الايطالي ماوريتسيو ساري.وكان غلام قد تعرض لاصابة خلال مواجهة نابولي ومانشستر سيتي الماضية، ومن المتوقع ان يغيب لثلاثة إلى ستة اشهر بسببها.

 

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