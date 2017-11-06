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رياضة وشباب

مورينيو: لم نستحق الخسارة أمام تشيلسي
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مورينيو مدرب مانشستر يونايتد: لم نستحق الخسارة أمام تشيلسي

 المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو:

لقد سجل تشيلسي في الفترة الوحيدة التي تفوق علينا فيها، وأحبطنا ذلك الهدف كثيراً، ثم أشرك تشيلسي العديد من اللاعبين في الدفاع

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2017-11-06 10:26:16 A A

يعتقد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أن فريقه مانشستر يونايتد لم يستحق الخسارة امام تشيلسي التي ظفر فيها البلوز بالنقاط الثلاثة. الشياطين الحمر تحفظوا دفاعياً كما جرت العادة تحت قيادة جوزيه مورينيو، واستغل تشيلسي التراجع المبالغ فيه من اليونايتد وباغتهم بهدف لموراتا الذي سجل هدفاً لا يصد. وقال مورينيو: "لقد كانت مباراة متكافئة جداً".


مورينيو

"لقد سجل تشيلسي في الفترة الوحيدة التي تفوق علينا فيها، وأحبطنا ذلك الهدف كثيراً، ثم أشرك تشيلسي العديد من اللاعبين في الدفاع". وأضاف: "لقد تحدثت مع اللاعبين عن عرضيات تشيلسي ومن داخل الملعب، وقد سنح لنا فرص كثيرة للتسجيل". وعن المصابين قال جوزيه: "لقد مرت علينا فترة غاية في الأهمية دون الكثير من اللاعبين، وعادة لا أحب التحدث عن الاصابات ولكنها قيدتنا". وعن مصافحة كونتي بعد اللقاء: "لقد صافحت مساعده وكان قد دخل للملعب، هل تريدنا أن أجري ورائه؟". "لقد كانت مباراة قوية ضد فريق قوي، وفي النهاية أعتقد أن التعادل كان ليكون نتيجة عادلة".

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