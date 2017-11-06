الممتازة: نيشر في ضيافة مرمورك وديربي جيران بين نتسيرت عيليت والعفولة

في ديربي جيران يلتقي فريق هبوعيل نتسيرت عيليت، في نفس التوقيت على استاد جرين، فريق هبوعيل العفولة، حيث يتجاور كل منهما في سلم اللائحة أيضا بالقرب من القاع

يحل فريق عيروني نيشر ضيفا على فريق هبوعيل مرمورك، ضمن ختام مباريات الأسبوع العاشر في دوري الدرجة الممتازة، مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة السابعة. وسوف تجرى المباراة على استاد الرملة، وهو الملعب البيتي لفريق مرمورك صاحب المركز الثالث عشر برصيد ثماني نقاط، حيث خسر مباراته الماضية أمام فريق مكابي الاخاء الناصرة بأربعة أهداف مقابل هدف. أما فريق نيشر فيحتل المرتبة قبل الأخيرة برصيد خمس نقاط فقط، وذلك بعد خسارته أمام المتصدر هبوعيل كفار سابا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وقد سجل هدفه المهاجم الواعد علي كنانة، ابن يافة الناصرة، ليكون هدفه الرابع هذا الموسم.

وفي ديربي جيران يلتقي فريق هبوعيل نتسيرت عيليت، في نفس التوقيت على استاد جرين، فريق هبوعيل العفولة، حيث يتجاور كل منهما في سلم اللائحة أيضا بالقرب من القاع.