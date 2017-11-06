مباريات اليوم الاثنين في مختلف درجات الدوري الاسرائيلي
الدرجة العليا – الأسبوع 10
هبوعيل أشكلون 19:45 هبوعيل كريات شمونة (الاثنين) في أشكلون
الدرجة الممتازة – الأسبوع 10
هبوعيل مرمورك 19:00 عيروني نيشر (الاثنين) في الرملة
هبوعيل ريشون لتسيون 19:00 هبوعيل شباب اللد (الاثنين) في ريشون لتسيون
هبوعيل نتسيرت عيليت 19:00 هبوعيل العفولة (الاثنين) في نتسيرت عيليت
الدرجة الثانية – الأسبوع 9
المنطقة الشمالية "أ"
نادي هضبة الجولان 14:30 الاخاء عكا (الاثنين) في طوبا
الأخوة عرابة 14:30 شباب طمرة (الاثنين) في كفر كنا
المنطقة الشمالية "ب"
نادي برديس حنا 14:00 هبوعيل دالية الكرمل (الاثنين) في برديس حنا
تعقيبات فيسبوك
العناوين الرئيسية
الأكثر قراءة
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك