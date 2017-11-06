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رياضة وشباب رياضة محلية مباريات اليوم الاثنين في مختلف درجات الدوري الاسرائيلي

رياضة وشباب

مباريات اليوم الاثنين في مختلف درجات الدوري
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مباريات اليوم الاثنين في مختلف درجات الدوري الاسرائيلي

من:حجاج رحال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-11-06 10:26:16 A A

الدرجة العليا – الأسبوع 10


هبوعيل أشكلون 19:45 هبوعيل كريات شمونة (الاثنين) في أشكلون

الدرجة الممتازة – الأسبوع 10

هبوعيل مرمورك 19:00 عيروني نيشر (الاثنين) في الرملة
هبوعيل ريشون لتسيون 19:00 هبوعيل شباب اللد (الاثنين) في ريشون لتسيون
هبوعيل نتسيرت عيليت 19:00 هبوعيل العفولة (الاثنين) في نتسيرت عيليت

الدرجة الثانية – الأسبوع 9

المنطقة الشمالية "أ"

نادي هضبة الجولان 14:30 الاخاء عكا (الاثنين) في طوبا
الأخوة عرابة 14:30 شباب طمرة (الاثنين) في كفر كنا

المنطقة الشمالية "ب"

نادي برديس حنا 14:00 هبوعيل دالية الكرمل (الاثنين) في برديس حنا

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