مباريات اليوم الاثنين في مختلف درجات الدوري الاسرائيلي

من:حجاج رحال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة

الدرجة العليا – الأسبوع 10



هبوعيل أشكلون 19:45 هبوعيل كريات شمونة (الاثنين) في أشكلون



الدرجة الممتازة – الأسبوع 10



هبوعيل مرمورك 19:00 عيروني نيشر (الاثنين) في الرملة

هبوعيل ريشون لتسيون 19:00 هبوعيل شباب اللد (الاثنين) في ريشون لتسيون

هبوعيل نتسيرت عيليت 19:00 هبوعيل العفولة (الاثنين) في نتسيرت عيليت

الدرجة الثانية – الأسبوع 9

المنطقة الشمالية "أ"

نادي هضبة الجولان 14:30 الاخاء عكا (الاثنين) في طوبا

الأخوة عرابة 14:30 شباب طمرة (الاثنين) في كفر كنا

المنطقة الشمالية "ب"

نادي برديس حنا 14:00 هبوعيل دالية الكرمل (الاثنين) في برديس حنا