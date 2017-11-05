ميلان يتجاوز ساسولو بسهولة وينقذ مونتيلا من شبح الإقالة

افتتح أليسيو رومانيولي نتيجة المباراة في الدقيقة 39 عبر رأسية رائعة ، وأضاف خيسوس فيرنانديز سوسو هدفا ثانيا في الدقيقة 67

تمكن ميلان من تحقيق فوز سهل أمام خصمه ساسولو بثنائية نظيفة ، في المباراة التي التي أقيمت على أرضية ملعب استاد مايي ، لحىساب مباريات الجولة 12 من الدوري الإيطالي .

وافتتح أليسيو رومانيولي نتيجة المباراة في الدقيقة 39 عبر رأسية رائعة ، وأضاف خيسوس فيرنانديز سوسو هدفا ثانيا في الدقيقة 67 ، لتنتهي المباراة على وقع هذه النتيجة .وبهذا الفوز ، رفع ميلان رصيده من النقاط إلى 19 نقطة في المركز السابع ، وبفارق 13 نقطة عن المتصدر نابولي .أما ساسولو ، فقد تجمد رصيده عند النقطة 8 في المركز 16 ، جمعها من انتصارين وتعادلين .