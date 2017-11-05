اغلاق
اغلاق
رياضة وشباب رياضة عالمية ميلان يتجاوز ساسولو بسهولة وينقذ مونتيلا من شبح الإقالة

رياضة وشباب

ميلان يتجاوز ساسولو بسهولة وينقذ مونتيلا
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

ميلان يتجاوز ساسولو بسهولة وينقذ مونتيلا من شبح الإقالة

 

افتتح أليسيو رومانيولي نتيجة المباراة في الدقيقة 39 عبر رأسية رائعة ، وأضاف خيسوس فيرنانديز سوسو هدفا ثانيا في الدقيقة 67

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2017-11-05 23:52:06 A A

 تمكن ميلان من تحقيق فوز سهل أمام خصمه ساسولو بثنائية نظيفة ، في المباراة التي التي أقيمت على أرضية ملعب استاد مايي ، لحىساب مباريات الجولة 12 من الدوري الإيطالي .

وافتتح أليسيو رومانيولي نتيجة المباراة في الدقيقة 39 عبر رأسية رائعة ، وأضاف خيسوس فيرنانديز سوسو هدفا ثانيا في الدقيقة 67 ، لتنتهي المباراة على وقع هذه النتيجة .وبهذا الفوز ، رفع ميلان رصيده من النقاط إلى 19 نقطة في المركز السابع ، وبفارق 13 نقطة عن المتصدر نابولي .أما ساسولو ، فقد تجمد رصيده عند النقطة 8 في المركز 16 ، جمعها من انتصارين وتعادلين .

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 حريق داخل محددة في باقة الغربية | [2 قراءة]
2 حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيا | [1 قراءة]
3 بعد 7 ألقاب: البرازيلي سكولاري يودع غوانزو الصيني | [1 قراءة]
4 الجيش: اعتقال 7 فلسطينيين مطلوبين | [1 قراءة]
5 الخارجية الإيرانية: الحريري على خطى الصهاينة | [1 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 5 قتلى من سرايا القدس والقسام في تفجير الجيش الاسرائي | [0 مشاركة]
2 اصابة عامل (40 عامًا) بجراح متوسطة جراء سقوطه | [0 مشاركة]
3 ليفاندوفسكي يهاجم إدارة بايرن ميونخ مجدداً | [0 مشاركة]
4 إيسكو: ريال مدريد لم يَمُت ! | [0 مشاركة]
5 كريستيانو رونالدو مهدد بالإيقاف مرة أخرى | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab