ريال مدريد يتجاوز أحزانه بفوز كبير على لاس بالماس

استضاف اللوس بلانكوس نظيره لاس بالماس على ملعب سانتياجو بيرنابيو لحساب الجولة 11 من الدوري الإسباني

تجاوز ريال مدريد نتائجه السلبية مؤخراً في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا بتحقيق فوز كبير على حساب ضيفه لاس بالماس بثلاثية نظيفة.

واستضاف اللوس بلانكوس نظيره لاس بالماس على ملعب سانتياجو بيرنابيو لحساب الجولة 11 من الدوري الإسباني.تقدم البرازيلي كاسيميرو بالهدف الأول لفائدة أصحاب الأرض في الدقيقة 41، قبل أن يضيف ماركو أسينسيو الهدف الثاني للملكي في الدقيقة 56.وعزز إيسكو النتيجة لمصلحة الأبيض في الدقيقة 74 من عرضية كريستيانو رونالدو.وبذلك، نجح فريق العاصمة الإسبانية في إعادة الفارق إلى 8 نقاط مع المتصدر، برشلونة حيث وصل الريال إلى النقطة 23 في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الضيوف عند النقطة 6 في المركز التاسع عشر.