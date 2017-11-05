سخنين تعود بخفّي حنين من مباراتها امام مكابي حيفا وتخسر بهدفين نظيفين

شهدت المباراة حالة طرد في صفوف اتحاد ابناء سخنين في الدقيقة 52 بالبطاقة الحمراء التي كانت من نصيب مارون غنطوس بعد تدخل خشن وغير مشروع عندما حاول منع المهاجم الحيفاوي من الوصول الى المرمى

عاد نادي اتحاد ابناء سخنين بخفّي حنين من مباراته الخارجية أمام مكابي حيفا والتي اقيمت على استاد سامي عوفر بعد ان خسر بهدفين مقابل لا شيء ضمن الأسبوع العاشر من دوري الأضواء في الدرجة العليا. وجاءت هذه المباراة بعد ثلاث لقاءات لسخنين دون تسجيل فوزٍ منذ انتصارها على بيتار القدس، في الوقت الذي يعاني فيه الفريق المستضيف من مشاكل خاصة بما يتعلق بالمدرب جاي لوزون.

وجاءت افتتاحية الأهداف في الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الأول عندما عومري بن هاروش الكرة برأسه مرتقيًا عن الدفاع السخنيني بعد ان تلقاها آرنست مبوكا معلنًا التقدم 1:0 لصالح فريقه. اما الهدف الثاني فقد سجل في الدقيقة 61 بعد ان طبخه مبوكا مرة أخرى وهذه المرة برأسية مميزة من دماري.

وشهدت المباراة حالة طرد في صفوف اتحاد ابناء سخنين في الدقيقة 52 بالبطاقة الحمراء التي كانت من نصيب مارون غنطوس بعد تدخل خشن وغير مشروع عندما حاول منع المهاجم الحيفاوي من الوصول الى المرمى.