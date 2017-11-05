فعاليات الزيت والزيتون في مدرسة المتنبي الابتدائية مجد الكروم تشهد مشاركة واسعة

مدير المدرسة المربي أنور فرحات:

لا بد من كلمة شكر للمعلمات اللواتي واكبن الفعاليات عن كثب ولا انسى دور الامهات اللواتي كان لهن دور مركزي بإعداد الاكلات الصحية والمناقيش ورص الزيتون وحفظها داخل الحاويات

احتفلت مدرسة المتنبي الابتدائية بفعاليات الزيت والزيتون وذلك من خلال العديد من الفعاليات الصفية من اشغال يدوية ورسومات واوراق عمل مختلفة خاصة بالموضوع بالإضافة الى مشاركة الامهات بهذا اليوم المميز الذي يجسد تاريخ واهمية شجرة الزيتون على مر العصور وفوائدها وفوائد منتجاتها الصحية .





وقد اشرف على هذا اليوم منار زرقاوي والمربية نيروز صالحه ومعلمة الفنون في المدرسة المربية رلى صغير التي ابدعت بإنتاج مجسم خاص لشجرة زيتونة والتي واكبت كل الفعاليات التي تختص للفنون ومربيات الصفوف في المدرسة والطاقم التوجيهي ايضاً .

وفي حديث خاص مع مدير المدرسة المربي انور فرحات قال: هذا هو يوم مميز وخاص به يطلع طلابنا على فوائد شجرة الزيتون منتجاتها وزيتها الصحي اذ كانت مشاركة شاملة لكل الطلاب بالفعاليات المختلفة ..وهنا لا بد من كلمة شكر للمعلمات اللواتي واكبن الفعاليات عن كثب ولا انسى دور الامهات اللواتي كان لهن دور مركزي بإعداد الاكلات الصحية والمناقيش ورص الزيتون وحفظها داخل الحاويات.