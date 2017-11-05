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رياضة وشباب رياضة عالمية تشيلسي يحقق فوزاً صعباً أمام مانشستر يونايتد في قمة الدوري الإنجليزي

رياضة وشباب

تشيلسي يحقق فوزاً صعباً أمام مانشستر يونايتد في قمة
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تشيلسي يحقق فوزاً صعباً أمام مانشستر يونايتد في قمة الدوري الإنجليزي

نتيجة اليوم يرفع تشيلسي رصيده إلى النقطة 22 في المركز الرابع، فيما يتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 23 في المركز الثاني وبفارق 8 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي.

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2017-11-05 23:15:13 A A

 نجح تشيلسي في تحقيق فوزٍ صعب على حساب ضيفه مانشستر يونايتد بهدفٍ نظيف في المباراة التي احتضنها ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وبدأ تشيلسي المباراة بشكلٍ أفضل حيث خلق بعض الفرص الخطيرة على مرمى دافيد دي خيا، فيما دخل مانشستر يونايتد تدريجياً للمباراة لكن بدون نجاح أي من الفريقين في تحويل فرصهما إلى أهداف ليظل التعادل السلبي سيد الموقف حتى نهاية الشوط الأول.وكان شوط المباراة الثاني أفضل نسبياً خصوصاً من طرف تشيلسي والذي تمكن من افتتاح التسجيل عن طريق رأسية نجمه ألفارو موراتا في الدقيقة 55، ليحصن بعد ذلك المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي من دفاعاته في مقابل ضغط كبير من مانشستر يونايتد الذي حاول إدراك التعادل لكن بدون تحويل أي من فرصه إلى أهداف إلى غاية صافرة النهاية.

وبنتيجة اليوم يرفع تشيلسي رصيده إلى النقطة 22 في المركز الرابع، فيما يتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 23 في المركز الثاني وبفارق 8 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي.

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