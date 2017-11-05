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رياضة وشباب رياضة عالمية يوفنتوس ينتصر بصعوبة على الصاعد حديثا بينفينتو في الدوري الايطالي

رياضة وشباب

يوفنتوس ينتصر بصعوبة على الصاعد حديثا بينفينتو
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يوفنتوس ينتصر بصعوبة على الصاعد حديثا بينفينتو في الدوري الايطالي

مع بداية الشوط الثاني لم ينتظر نادي يوفنتوس كثيراً لتسجيل هدف التعادل، عن طريق المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين في الدقيقة 57، وأحرز خوان كوادرادو الهدف الثاني في الدقيقة 65

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2017-11-05 23:15:13 A A

فاز نادي يوفنتوس عصر اليوم الأحد، على حساب الصاعد حديثا بينفينتو بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي “الكالتشيو”، على ملعب يوفنتوس أرينا معقل السيدة العجوز.

 

وفي الشوط الأول دخل نادي بينفينتو يسعى لتسجيل هدف التقدم أمام بطل إيطاليا الذي يمر بمستوي سيء خلال هذا الموسم، وفعل الفريق الصاعد حديثاً ذلك في الدقيقة 19، عن طريق اللاعب اماتو شيشيريتي.ومع بداية الشوط الثاني لم ينتظر نادي يوفنتوس كثيراً لتسجيل هدف التعادل، عن طريق المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين في الدقيقة 57، وأحرز خوان كوادرادو الهدف الثاني في الدقيقة 65. 

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