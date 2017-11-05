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مطبخ سلطات سلطة الدجاج باللوز.. لذيذة وغنية بالفوائد

مطبخ

سلطة الدجاج باللوز.. لذيذة وغنية بالفوائد
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سلطة الدجاج باللوز.. لذيذة وغنية بالفوائد

 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-11-06 14:42:38 A A

المقادير
- البصل الأخضر : 4 أعواد (مفروم ناعم)
- الجزر : 1 حبة (مبشور)
- الفلفل الأحمر : 1 حبة (مفروم مكعبات صغيرة)
- البازيلاء : نصف كوب (مجمدة مسلوقة ومصفاة)
- الدجاج : كوبان (مسلوق ومفروم مكعبات)
- الكزبرة : نصف كوب (مفرومة)
- لوز : نصف كوب (مفروم شرائح ومحمص)
- سكر : ملعقتان صغيرتان (أبيض)
- الخل الأبيض : ملعقتان كبيرتان
- زيت السمسم : ملعقة صغيرة ونصف
- صلصة ترياكي : ملعقة كبيرة
- الماسترد : ملعقة كبيرة (مجفف ومطحون)


صورة توضيحية

طريقة التحضير
1. اخلطي البصل الأخضر المفروم والجزر والفلفل الأحمر والبازيلاء والدجاج والكزبرة واللوز المحمص في وعاء و اتركيه جانباً.

2. في وعاء آخر اخلطي السكر مع الخل وزيت السمسم وصوص الترياكي والماسترد حتى يصبح المزيج متجانساً و ناعماً.

3. صبي المزيج فوق مزيج الدجاج والخضار وقدميه فوراً. 

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