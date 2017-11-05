سلطة الدجاج باللوز.. لذيذة وغنية بالفوائد

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المقادير

- البصل الأخضر : 4 أعواد (مفروم ناعم)

- الجزر : 1 حبة (مبشور)

- الفلفل الأحمر : 1 حبة (مفروم مكعبات صغيرة)

- البازيلاء : نصف كوب (مجمدة مسلوقة ومصفاة)

- الدجاج : كوبان (مسلوق ومفروم مكعبات)

- الكزبرة : نصف كوب (مفرومة)

- لوز : نصف كوب (مفروم شرائح ومحمص)

- سكر : ملعقتان صغيرتان (أبيض)

- الخل الأبيض : ملعقتان كبيرتان

- زيت السمسم : ملعقة صغيرة ونصف

- صلصة ترياكي : ملعقة كبيرة

- الماسترد : ملعقة كبيرة (مجفف ومطحون)





صورة توضيحية



طريقة التحضير

1. اخلطي البصل الأخضر المفروم والجزر والفلفل الأحمر والبازيلاء والدجاج والكزبرة واللوز المحمص في وعاء و اتركيه جانباً.

2. في وعاء آخر اخلطي السكر مع الخل وزيت السمسم وصوص الترياكي والماسترد حتى يصبح المزيج متجانساً و ناعماً.

3. صبي المزيج فوق مزيج الدجاج والخضار وقدميه فوراً.