سلطة الدجاج باللوز.. لذيذة وغنية بالفوائد
المقادير
- البصل الأخضر : 4 أعواد (مفروم ناعم)
- الجزر : 1 حبة (مبشور)
- الفلفل الأحمر : 1 حبة (مفروم مكعبات صغيرة)
- البازيلاء : نصف كوب (مجمدة مسلوقة ومصفاة)
- الدجاج : كوبان (مسلوق ومفروم مكعبات)
- الكزبرة : نصف كوب (مفرومة)
- لوز : نصف كوب (مفروم شرائح ومحمص)
- سكر : ملعقتان صغيرتان (أبيض)
- الخل الأبيض : ملعقتان كبيرتان
- زيت السمسم : ملعقة صغيرة ونصف
- صلصة ترياكي : ملعقة كبيرة
- الماسترد : ملعقة كبيرة (مجفف ومطحون)
صورة توضيحية
طريقة التحضير
1. اخلطي البصل الأخضر المفروم والجزر والفلفل الأحمر والبازيلاء والدجاج والكزبرة واللوز المحمص في وعاء و اتركيه جانباً.
2. في وعاء آخر اخلطي السكر مع الخل وزيت السمسم وصوص الترياكي والماسترد حتى يصبح المزيج متجانساً و ناعماً.
3. صبي المزيج فوق مزيج الدجاج والخضار وقدميه فوراً.