مانشستر سيتي يهزم آرسنال بالثلاثة في قمة الدوري الانجليزي

رفع مانشستر سيتي رصيده الى النقطة الحادية والثلاثين في الصدارة وبفارق ثمان نقاط عن مانشستر يونايتد الثاني

حقق مانشستر سيتي الفوز على ضيفه ارسنال بثلاثة اهداف مقابل هدف في المباراة التي اقيمت على ملعب الاتحاد ضمن قمة الجولة الحادية عشر من الدوري الانجليزي الممتاز.

وبدا السيتي المباراة بقوة وسيطرة على الملعب وعزز ذلك بتسجيل هدفين عن طريق كيفين دي بروين وركلة جزاء لسيرجيو اجويرو في الدقيقتين التاسعة عشر والخمسين.وتحسن اداء ارسنال بدخول الكسندر لاكازيت الذي قلص النتيجة بهدف في الدقيقة الخامسة والستين، الا ان اصحاب الارض لم ينتظروا لفترة طويلة لانهاء المباراة بتسجيل جابرييل جيسوس الهدف الثالث المشكوك في صحته في الدقيقة الرابعة والسبعين.

ورفع مانشستر سيتي رصيده الى النقطة الحادية والثلاثين في الصدارة وبفارق ثمان نقاط عن مانشستر يونايتد الثاني والذي سيواجه تشيلسي الليلة.وتجمد رصيد الجانرز عند النقطة التاسعة عشر في المركز السادس وبفارق الاهداف عن تشيلسي وليفربول الذان يحتلان المركزين الرابع والخامس.