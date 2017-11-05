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الشرطة: اللواء حكروش في النقب لمواصلة العمل نحو بناء المستقبل

المتحدثة باسم الشرطة، لوبا السمري:

شارك اللواء جمال حكروش في ورشة تعزيزية توجيهية مجتمعية خاصة، ركّزت على افات العنف والسلاح والتسلح غير القانوني، وحتى حوادث الطرق والثقافة المرورية

في سياق اجتماع منفصل لاحق، أكد اللواء حكروش مع رئيس مجلس عرعرة النقب على أهمية مواصلة التعاون بين الجهتين وبما يشمل مسألة التقدم في بناء قسم الشرطة بالبلدة

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة

نشر: 2017-11-05 18:56:23 A نشر: 2017-11-05 18:56:23 A