الشرطة: اللواء حكروش في النقب لمواصلة العمل نحو بناء المستقبل
المتحدثة باسم الشرطة، لوبا السمري:
شارك اللواء جمال حكروش في ورشة تعزيزية توجيهية مجتمعية خاصة، ركّزت على افات العنف والسلاح والتسلح غير القانوني، وحتى حوادث الطرق والثقافة المرورية
في سياق اجتماع منفصل لاحق، أكد اللواء حكروش مع رئيس مجلس عرعرة النقب على أهمية مواصلة التعاون بين الجهتين وبما يشمل مسألة التقدم في بناء قسم الشرطة بالبلدة
وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن المتحدثة باسم الشرطة، لوبا السمري، جاء فيه:"في سياق مواصلة الشرطة من خلال مديرية تعزيز الخدمات الشرطية المقدمة للوسط العربي بنشاطاتها الرامية الى تعزيز مستوى التعاون وجسور الثقات ما بينها والمجتمع والسلطات المحلية المعنية، شارك، اليوم الاحد، اللواء جمال حكروش، في النقب، وإلى جانب رئيس بلدية رهط السيد طلال القريناوي ونائبه محمد القريناوي، وقائد منطقة النقب العميد ناتان بوزنة، وقائد مركز الشرطة في المدينة هناك المقدم الياهو شمول، ونخبة من المواطنين والوجهاء والشخصيات الاعتبارية والمشايخ ومدراء المدارس المسؤولين في المنطقة، في ورشة تعزيزية توجيهية مجتمعية خاصة، ركّزت على افات العنف والسلاح والتسلح غير القانوني، وحتى حوادث الطرق والثقافة المرورية. وتناول الحضور مسألة دور الشرطة الرئيسي والمحوري في الحد من شتى هذه الظواهر وتعاون كافة افراد المجتمع"، بحسب البيان.
تصوير: الشرطة
وأضاف بيان الشرطة:"هذا، وأكد المشاركون، وعلى رأسهم السيد طلال قريناوي رئيس البلدية في رهط، على اهمية الارادة الصلبة والمثابرة والمتابعة المشتركة، وأثنى الحضور على مساهمة اللواء حكروش في تعزيز منظومة التعاون والثقة ما بين المواطن العربي والشرطة، وكل ذلك وسط توافق رسمي مشترك على اهمية مواصلة تضافر الجهود في العمل على تعزيز مستوى الحقوق الفردية والمجتمعية في شتى انحاء بلداتنا العربية، وتعزيز مستوى الامن والسلامة العامة كأداة فعالة في تعزيز مستوى جودة حياة جميع افراد المجتمع وازدهاره ومستقبله وابنائه وعلى حد سواء".
واختتم البيان:"وفي سياق اجتماع منفصل لاحق، أكد اللواء حكروش مع رئيس مجلس عرعرة النقب، السيد نايف ابو عرار، على أهمية مواصلة التعاون بين الجهتين وبما يشمل مسألة التقدم في بناء قسم الشرطة بالبلدة لخدمة كافة مواطنيها لما يصب اولا واخيرا في الصالح العام"، إلى هنا البيان.