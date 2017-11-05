زجل تاهوا في الظلام/ بقلم: اسماء طنوس

يا رب عبيدك تاهوا في الظّـلامِ المُـفســدِ

ما عادوا ناس منِ البشر بِقْلـوب صُوّاني

يا رب أشرِق في القلوبِ المُظلمه وأسنِــدِ

وإهدِ بنورَك قُلوب ال صـاروا عُمــيـاني

انتَ خلقتَ الكُــل لَك لإســمَـــك يَــعبُــدِ

زاحوا عن الدّربِ ومِشيوا في درب ثانـي

ضَــلّوا عنِ الطّـريــق ما صـلّوا بمـعبــدِ

عَبـَـدوا الأبـالِسَــه في أرواحِ شَيــطـانــي

وقِــسيــوا عَبَـعــضٍ في قلــوبِ مشَـــدَّدِه

لِبْســوا العــداوَةَ جِلداً صُنــعُـه شَــرّانــي

أصلِــح يا ربّـــي هالقــلــوب الِمْــعــقَّـــدِه

أرسِل لهم روحَك تَيْقـــومــوا من ثــانــي

صار الشُّعور بالقتــل في مُــنتـهى اللّــذِّه

وما عاد الأخـو عَخَيّـــو يوم رَضــيانـــي

عَلِّمهم الحنان ال فيك بروحَــك أرشِـــدِ

تَيْبَدِّلوا العُنفَ بِحُـب وِيْعـــودوا إخوانـــي

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