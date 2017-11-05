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أخبار محليات جبهة شفاعمرو تحذّر من التهديدات لعضو البلدية الجبهوي زهير كركبي

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شفاعمرو والقضاء جبهة شفاعمرو تحذر من التهديدات لكركبي
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جبهة شفاعمرو تحذّر من التهديدات لعضو البلدية الجبهوي زهير كركبي

الشرطة تبلغ كركبي بضرورة اتباع الحذر نظرا لتهديدات خطيرة عليه

جبهة شفاعمرو تؤكد على ادانتها للاعتداء على عضو البلدية زياد الحاج، بتفجير سيارته

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-05 18:27:04 A A

وصل الى موقع العرب البيان التالي، والصادر عن جبهة شفاعمرو:"تلقى رئيس كتلة جبهة شفاعمرو الديمقراطية في بلدية شفاعمرو، زهير كركبي، اتصالا من الشرطة، تبلغه فيها بأنه يواجه أخطار الاعتداء عليه، وأوصته باتباع الحذر، وذلك بعد أيام قليلة، من الاعتداء على عضو البلدية من المعارضة زياد الحاج، الذي تعرض لتفجير سيارته واصابته".


عضو البلدية - زهير كركبي (الصورة من جبهة شفاعمرو)

وحذرت جبهة شفاعمرو الديمقراطية من هذه الموجة التي تجتاح مدينة شفاعمرو، مؤكدةً:"أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يجري في المدينة. وتدعو الجبهة كافة الأوساط السياسية والأطر المجتمعية، للتعبير عن موقف واحد ووحيد، رافضا للعنف والترهيب.

وشددت جبهة شفاعمرو على وقوفها الى جانب رئيس كتلة الجبهة كركبي، وعضو البلدية الجبهوي، وسام حلاحلة، وكافة أعضاء المعارضة، في شعبهم لوضع العمل البلدي على المسار الصحيح.

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