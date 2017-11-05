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أخبار محليات النقب: مصرع طفل عربي (3 سنوات) من ضواحي عراد بعد سقوطه عن ارتفاع

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النقب النقب: مصرع طفل عربي (3 سنوات) من ضواحي عراد
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النقب: مصرع طفل عربي (3 سنوات) من ضواحي عراد بعد سقوطه عن ارتفاع

تمّ نقله إلى مستشفى سوروكا لاستكمال العلاج

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-11-05 18:58:16 A A

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب أنّه:"تمّ استلام بلاغ في مركز المؤسسة بمنطقة النقب، حول طفل مصاب، على ما يبدو جرّاء سقوطه عن ارتفاع. هذا، وتمّت احالة الطفل بواسطة سيارة خصوصية إلى نقطة إلتقاء مع الطاقم الطبيّ التابع للمؤسسة بالقرب من عراد، حيث قدّم الطاقم الاسعافات الأولية للطفل (3 سنوات)، ومن ثم تمّ نقله إلى مستشفى سوروكا لاستكمال العلاج وهو بحالة خطيرة، ويعاني من إصابة في الرأس"، وفقًا للبيان.

وجاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري لاحقًا أنّه:"تواصل الشرطة في النقب التحقيق في وصول طفل (3 اعوام) من سكان ضواحي عراد، مساء اليوم، لتلقي العلاج بمستشفى سوروكا في بئر السبع وهو في حالة وصفت بالبالغة الخطورة والناتجة وعلى ما يبدو من افادات وشبهات اولية الى سقوطه من علو. هذا وتواصل الشرطة التحقيق بكافة التفاصيل والملابسات التي لم تتضح اي من باقي معالمها بعد"، إلى هنا بيان الشرطة.
واعلن لاحقا عن وفاة الطفل متأثرا بجراحه البالغة .

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