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أخبار محاكم وجنائيات فيديو - الشرطة: اتهام 3 فلسطينيين من قضاء القدس بتشكيل خلية ارهابية وتنفيذ عملية

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القدس والقضاء لوائح اتهام ضد 3 فلسطينيين من قضاء القدس
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فيديو - الشرطة: اتهام 3 فلسطينيين من قضاء القدس بتشكيل خلية ارهابية وتنفيذ عملية

المتحدثة باسم الشرطة -  لوبا السمري:

تمّ التقدم بلوائح الاتهام ضد الضالعين الثلاثة عبر المحكمة العسكرية في عوفر وهم فلسطينيون من سكان بيت دقو القريبة من بيدو - شمال غرب القدس

نسبت لهم مخالفات: الاعداد لتنفيذ عملية ارهابية ومحاولة التسبب في القتل ووضع مادة ناسفة وذلك ليلة 30.10 الفائت قرب الجدار الامني بمنطقة الطيرة

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-11-05 18:27:04 A A

عمّمت المتحدثة باسم الشرطة، لوبا السمري، بيانًا وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب جاء فيه:"بعد انتهاء الشرطة مؤخرًا من تحقيقاتها في ملف اعتقال 3 مشتبهين (17-19 عامًا)، أعضاء خلية ارهابية، بوضع عبوة ناسفة قرب الجدار الامني المحيط بالقدس، فقد تمّ تقديم لوائح إتهام ضد الضالعين الثلاثة، وهم فلسطينيون من سكان بيت دقو القريبة من بيدو - شمال غرب القدس، وتُنسب لهم مخالفات: الاعداد لتنفيذ عملية ارهابية ومحاولة التسبب في القتل ووضع مادة ناسفة وذلك ليلة 30.10 الفائت قرب الجدار الامني بمنطقة الطيرة"، وفقًا لبيان الشرطة.


فيديو من الشرطة

واضافت الشرطة:"هذا، وتمكنت قوات حرس الحدود التي نصبت كمينًا، يومها، للمتهمين وعاينتهم وهم يضعون العبوة التي اشتلمت على اسطوانة غاز، تمكنت من القاء القبض على مشتبهين من بين الشبان المذكورين ضمن إجراءات تضمنت اطلاق نار بالهواء دون تسجيل اصابات بشرية، فيما تمّ لاحقا اعتقال المشتبه الثالث الذي لاذ بالهرب واتقلتهلا القوات في منزله، وايضا تمّ ضبط السيارة التي استقلها المشتبهون خلال تنفيذ ما نسب اليهم. يذكر أنّه تمّ التقدم بلوائح الاتهام ضد الضالعين الثلاثة عبر المحكمة العسكرية في عوفر"، بحسب الشرطة.

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