القدس: العثور على اثار مخدر في جسد طفل عربي وتوقيف والده للتحقيق

الشرطة:

تمّت احالة الطفل لتلقي العلاج في إحدى مستشفيات المدينة على يد والديه، وهو في حالة شبه اغماء

أشارت نتائج الفحوصات والتحاليل الطبية الى شبهات وجود اثار مخدرات بجسد الطفل

قالت المتحدثة باسم الشرطة، لوبا السمري، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب إنّ:"الشرطة في القدس تواصل التحقيق في ملف إحالة طفل عربي مقدسي، لم يتعدى من العمر نحو العام وبضعة اشهر، وهو من سكان أحد أحياء شرقي القدس، عصر اليوم، لتلقي العلاج في إحدى مستشفيات المدينة على يد والديه، وهو في حالة شبه اغماء، وقد أشارت نتائج الفحوصات والتحاليل الطبية الى شبهات وجود اثار مخدرات بجسد الطفل. وعليه، تمّ توقيف والد الطفل الرضيع وتحويله للتحقيقات الجارية بكافة التفاصيل والملابسات، إلى جانب تحويل تقرير حول الواقعة الى مكتب الرفاة الاجتماعي، وفقا للمقتضى"، بحسب الشرطة.