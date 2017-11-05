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جامعات / مدارس اخبار المدارس الرازي اكسال تكرم الطالب مهند رضوان شلبي على انضمامه لمنتخب اسرائيل لكرة القدم

جامعات / مدارس

الناصرة والقضاء الرازي الشاملة اكسال تكرم الطالب مهند شلبي
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الرازي اكسال تكرم الطالب مهند رضوان شلبي على انضمامه لمنتخب اسرائيل لكرة القدم

تمنى مدير المدرسة للطالب مهند المزيد من النجاحات والتقدم في جميع المجالات الحياتية المختلفة 

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-11-05 16:37:17 A A

عمّمت مدرسة الرازي الشاملة في اكسال بيانًا جاء فيه:"بلفته طيبة مباركة،   استغلت ادارة مدرسة الرازي الشاملة اكسال طابور الصباح لتكريم الطالب اللاعب الواعد مهند رضوان شلبي، ابن الصف السابع، الذي انضم للعب في صفوف منتخب اسرائيل لكرة القدم لفئة اشبال فرق ب باشراف المدرب عوفر فيبيان. ويشغل مهند في الفريق وظيفة مهاجم وبحسب رأي المدربين المهني فأنه ينتظره مستقبل باهر في لعبة كرة القدم".


خلال التكريم

وتابع البيان:"وفي حديث مع مدير المدرسة الاستاذ فهمي دراوشة قال إنّ:"مدرسة الرازي الشاملة مطلعة على انجازات طلابها في جميع المجالات العلمية والتربوية والتعليمية والرياضية ونضع دائما نصب اعيننا أن نكرم ونشجع ونحفز طلابنا من اجل الوصول الى اعلى المراتب في المجالات المختلفة". وتمنى مدير المدرسة للطالب مهند المزيد من النجاحات والتقدم في جميع المجالات الحياتية المختلفة".

وأضاف البيان:"من جهته، شكر الطالب مهند رضوان شلبي ادارة المدرسة على هذه المفاجأة ووعد بانه سيمثل القرية والمدرسة والوسط العربي احسن تمثيل وأن يكون عند حسن ظن الجميع. من الجدير ذكره ايضا انه قد انضم للعب في صفوف هذا الفريق اللاعب عبد المجيد رمزي شدافنة وبهذه المناسبة تتمنى له مدرسة الرازي بالنجاح والتميز".

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