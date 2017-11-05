جيجي حديد تهاجم ناشطة أمريكية أساءت للدين الإسلامي

الناشطة لورا لومر التي أطلقت وسم (هاشتاج) "منع المسلمين" عقب حادث الدهس الذي شهدته جزيرة منهاتن أخيراً

جيجي حديد ردت عليها عبر تويتر وكتبت:"لورا، أكره أن أُعيرك الاهتمام، لكن أريد أن أقول لك أنك معتوهة"

ردّت عارضة الأزياء العالمية الفلسطينية الأصل جيجي حديد على إحدى الناشطات الأمريكيات التي أدلت برأي متطرف ضد الإسلام والمسلمين، حيث إعتبرت تلك الناشطة المسلمين سبب العنف القاتل في كل أنحاء العالم.



جيجي حديد

لورا لومر التي أطلقت وسم (هاشتاج) "منع المسلمين" عقب حادث الدهس الذي شهدته جزيرة منهاتن أخيراً كتبت في تغريدتها: "كم من الناس يجب أن يموت قبل أن ندرك أن الإسلام سرطان، وعلينا أن نمنع المسلمين من التواجد في العالم المتحضر".



فردّت جيجي حديد عليها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر وكتبت:"لورا، أكره أن أُعيرك الاهتمام، لكن أريد أن أقول لك أنك معتوهة".



تغريدة جيجي حديد لاقت تفاعلاً كبيراً من روّاد الإنترنت حيث حصدت أكثر من ربع مليون إعجاب (لايك) وأكثر من 75 ألف إعادة نشر (ريتويت) وسط موجة تعليقات مؤيّدة لموقف جيجي الرافض للتطرّف والتعميم والهجوم على الإسلام والمسلمين.