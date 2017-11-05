Like

الاعتداء على المُعلّمين جريمة/ بقلم: زهير دعيم

زهير دعيم في مقاله:

أمر غريب ، مُحزن ، مقيت.. والأكثر غرابة واستهجان أن تجد معظم المُعقّبين يؤيّدون هذه الاعتداءات وينادون بتكرارها ومصداقيتها

لقد وصلنا الى الخطّ الاحمر بل لقد تجاوزناه في حياتنا وتصرّفنا ، فالأب أو الأم الذي يركل المعلم ويعتدي عليه أمام ابنه وأمام الطلّاب ،ماذا يتوقّع أن ينقل لهم من عِبر ودروس

لقد امتهنتُ هذه المهنة المقدّسة ما يقرب من اربعة عقود ، وأعرف تمامًا وادرك التعب والجهد والمسؤولية الملقاة على عاتق المعلّمين. فحريّ بنا نحن الأهلين أن نقدّر عملهم ونحترمهم ونمدّهم بالدعم

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة

نشر: 2017-11-06 10:26:16 A نشر: 2017-11-06 10:26:16 A