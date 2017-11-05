زوجك لا يُساعدك في أعمال المنزل؟ عليك متابعة هذا الموضوع على الفور..

حتى تعوّدي زوجك على أن يساعدك في الأعمال المنزلية، إليكِ هذه الحيل والأساليب!

عزيزتي هل تعانين من عدم مشاعدة زوجك لك في أعمال المنزل، بالرغم من أنّ لديه الوقت والقدرة للقيام بذلك؟ موقع العرب يقدّم لك هذا المقال للتعامل مع هذا الموقف، وتذكّري المثل القائل "زوجك على ما عودتيه"، وحتى تعوّدي زوجك على أن يساعدك في الأعمال المنزلية، إليكِ هذه الحيل والأساليب!



صورة توضيحية



- اختاري الوقت المناسب لتطرحي موضوع المساعدة على أمور المنزل، فتجنبي الجوّ المتوتر، الذي يعاني فيه من ضغوط العمل.

- وفّري جواً رومانسيّاً بين الحين والآخر. فالحب يمكنه أن يفعل المستحيل، ويجعل زوجك يتعاطف معك ليتحمل جزءاً من الأعباء التي تتعبك.

- إذا كان زوجك عنيداً ويقاوم فكرة المساعدة، فكوني صبورة، وتفاوضي معه للوصول لحلّ وسط. اختاري اثنين أو ثلاثة من الأعمال التي يمكن القيام بها ببساطة وسهولة.

- حددي قائمة بكل المهمّات، واختاري منها ما يمكن للزوج القيام به، وفقاً لوقته وقدراته، ودعيه يختار ما يناسبه ولا تجبريه، حتى لا تكون خاتمة المشروع الرفض.

- اثني على مساعدة زوجك السابقة لوالدته قبل الزواج في بيت أسرته، وأنه كان يدعم أمه ويقدّم لها المساعدة، وأن الزوجة تحتاج ذلك منه، وأن هذه المساعدة ستغيّر بشكلٍ أفضل في حياتكم.