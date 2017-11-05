الحوت: تنتظرك لقاءات استثنائية وتلفت الأنظار وتشد اليك المعجبين والمعجبات

أنت تسيطر على الاوضاع وتوظف طاقتك الخلاقة في المجالات التي تحب

عزيزي مولود برج الحوت، آن الأوان كي تغيّر مسار حياتك وتُقبل على نشاطات جديدة، مقليا بعض المتاعب جانبا فالحظ يعود اليك الآن ويطلب اليك القليل من الجهود لكي تتوصل الى اهدافك. خصوصًا وأنّ الزمن الذي كنت تتعرض فيه للضغوطات قد رحل.



صورة توضيحية



أنت تسيطر على الاوضاع وتوظف طاقتك الخلاقة في المجالات التي تحب. اما التحالفات الجديدة فتحمل اليك الحظ، ويلجأ بالمقابل المتعاونون القدماء ليستوحوا الافكار البناءة والمثمرة.

هنالك لقاءات استثنائية تعكس الوجهة الجريئة من شخصيتك فتبدو متحمسا وتنتصر على خجلك الطبيعي لكي تلفت الأنظار وتشد اليك المعجبين والمعجبات. وتبدو عاشقا في هذا الشهر او تقع في الغرام وتبني على اسس ثابتة لمستقبل افضل. أمّا اذا كنت مرتبطا فتستعيد شوق الأيام الأولى وتشرق بجاذبية كبرى تجعل الشريك متعلقا بك ومدركا اهمية حضورك في حياته، يخشى من فقدانك ويسعى بكل جهدهن لكسب انتمائك اليه مجددا.