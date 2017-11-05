إلغاء الإضراب في كلاليت بعد التوصل لتفاهمات

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيا صادر عن سكوب جاء فيه ما يلي: "بعد إعلان الاضراب الانذاري الذي كان مقررا اليوم الاحد لجميع العمّال والموظفين في خدمات الصحة الشاملة "كلاليت" بسبب النقص المستمر في استيعاب موظفين وعاملين في الصندوق الامر الذي يؤدي الى المس المستمر في العمال الحاليين الذين يعملون ضمن خدمات الصحة الشاملة. أعلن رئيس نقابة عمّال خدمات الصحة الشاملة كلاليت؛ البروفيسور بن حيمو بأنّه: "وفقا للتفاهمات التي ابرمت بوساطة المحكمة بين إدارة كلاليت ونقابة العمال تقرر البدء بمفاوضات مكثفة وجادة منذ صباح هذا اليوم بمشاركة المدير العام، وبذلك أعلنت نقابة العمال إلغاء الاضراب المقرر" إلى هنا نصّ البيان.