تفاصيل جديدة عن جيب Wrangler Unlimited Rubicon 2018

سيتم الكشف رسميًا عن سيارة جيب رانجلر 2018 في 29 نوفمبر في معرض لوس انجلوس للسيارات

تمّ مؤخرًا الكشف عن بعض الصور والتفاصيل حول سيارة جيب رانجلر أنليميتد روبيكون 2018، وبحسب الصور فإنّ النموذج سوف يتبع خطى الموديل السابق عليه ويعتمد على تعليق فريد وإطارات للطرق الوعرة من شأنها ضمان أن رانجلر يمكنها التعامل مع أصعب الطرق.





وتحتفظ جيب بالتفاصيل بخصوص السيارة طي الكتمان حتى لآن، ولكن تسرب سابق للمعلومات كشف أن التجهيزات القياسية لرانجلر روبيكون ستشمل شبكة فريدة من نوعها، غطاء خزان وقود أسود، شعارات " Trail Rated" الحمراء. وسيحتوي الطراز أيضا على شعارات روبيكون على غطاء المحرك وعجلات 17 بوصة مع لمسات سوداء.



أما التغييرات الداخلية فستكون طفيفة ولكن الوثائق تظهر روبيكون بلمسات لامعة وسيجد السائقون أيضا عجلة قيادة جلدية ، ونظام أوتوماتيكي للتحكم في المناخ، وإضاءة ليد محيطية وتشمل الميزات البارزة الأخرى مخارج الشحن USB وشاشة 7 بوصة. ولأنها صممت للطرق الوعرة، فيأتي هذا النموذج مع نظام الدفع الرباعي ومحاور فريدة وسوف يكون هناك أيضا قضيب للتوازن في الأمام. وسيتم الكشف رسميًا عن سيارة جيب رانجلر 2018 في 29 نوفمبر في معرض لوس انجلوس للسيارات.