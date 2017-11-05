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أخبار محليات اطلاق نار على محل تجاري في مدينة طمرة دون تسجيل اصابات

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شفاعمرو والقضاء اطلاق نار على محل تجاري في مدينة طمرة
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اطلاق نار على محل تجاري في مدينة طمرة دون تسجيل اصابات

تعمل الشرطة على التحقيق في ظروف الحادث وخلفيته سعيًا للتوصل الى طرف خيط يساعد في الايقاع بالجناة من اجل اعتقالهم

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-05 12:19:11 A A

علم موقع العرب وصحيفة كل العرب من مصادر في الشرطة ان مجهولين قاموا بإطلاق عدة عيارات نارية اتجاه محلٍ تجاري لبيع وتصليح الهواتف الخليوية في مدينة طمرة، ما ادى الى تسجيل اضرار بالممتلكات دون وقوع اصابات بفضل من الله. هذا وتعمل الشرطة على التحقيق في ظروف الحادث وخلفيته سعيًا للتوصل الى طرف خيط يساعد في الايقاع بالجناة من اجل اعتقالهم.

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