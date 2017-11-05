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مجتمع قصة من الحياة شاب: أحب فتاة لكنني أخجل كثيرا ولا أعرف كيف أتقرب منها

مجتمع

شاب: أحب فتاة وأخجل كثيرا
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شاب: أحب فتاة لكنني أخجل كثيرا ولا أعرف كيف أتقرب منها

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: ThinkStock)
نشر: 2017-11-08 13:57:56 A A

وصلت الى موقع العرب رسالة من شاب يطلب ارشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام. موقع "العرب" يؤكد انه وحفاظا على النزاهة والمصداقية الصحفية ينشر الرسالة تماما كما وصلت الى مكاتبنا، من دون زيادة او نقصان، وبدون تعديلات لغوية او تصحيح اخطاء املائية.

 الرسالة كالتالي:

مرحبا أعزائي أنا شاب عمري 24 عامًا، أحب فتاة تدرس معي بنفس الجامعة، ولكني أخجل كثيرا من أن أفاتحها بالموضوع ولا أ‘رف كيف أتقرب منها بالذات وأنها لا تدرس معي في نفس القسم، أخاف أن تكون ردة فعلها غير ايجابية.. ساعدوني!  


صورة توضيحيّة

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