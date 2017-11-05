شاب: أحب فتاة لكنني أخجل كثيرا ولا أعرف كيف أتقرب منها

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الرسالة كالتالي:

مرحبا أعزائي أنا شاب عمري 24 عامًا، أحب فتاة تدرس معي بنفس الجامعة، ولكني أخجل كثيرا من أن أفاتحها بالموضوع ولا أ‘رف كيف أتقرب منها بالذات وأنها لا تدرس معي في نفس القسم، أخاف أن تكون ردة فعلها غير ايجابية.. ساعدوني!



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