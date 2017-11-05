شابة: أقنعت والدتي بأن تتزوج مجددا ولكنّ أبي عاد بعد سنوات طويلة من الطلاق

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الرسالة كالتالي:

مرحبا أعزائي زوار الموقع مشكلتي كبيرة جدًّا وتتعلق بأمي، أنا شابة عمري 19 عامًا، المشكلة هي أنّ أمي وأبي منفصلان منذ فترة طويلة جدا ولكنه علاثتنا مع والدي هي علاقة طيبة جدا ولا مشاكل بينهما، وتقدم لأمي الكثير من الرجال ليتزوجوها ولكنها كانت ترفض لأجلي أن وأخي، وحاولت أن أقنعها كثيرا أن تتزوج ولكنها رفضت، مؤخرا جاء رجل وطلب يدها وانا اقنعتها وهي وافقت لأن الرجل مناسب ولكن المشكلة هي أن والدي يريد العودة إليها، وندمت أني جعلتها توافق على الرجل لأني أفضل أن تكون مع أبي وأن نعود أسرة! لا أدري ماذا علي فعله، بالذات وأن أمي وافقت على طلب الرجل وأبي لم يفاتحها بعد!



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