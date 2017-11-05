الامريكية اللبنانية ريما فقيه تعلن عن حملها الثاني..صورة

الصورة التي نشرتها ريما هي الصورة الأولى التي تُظهر حملها بالصبي​

أعلنت ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية لعام 2010 الحسناء اللبنانية ريما فقيه عن حملها بطفلها الثاني من خلال نشر صورة لها عبر حسابها الرسمي على انستغرام أظهرت من خلالها ملامح حملها الأولى.





ريما فقيه تستعرض حملها



هذا، وكان زوج ريما، وسيم صليبي، قد نشر منذ أيام صورة عبر حسابه على انستغرام أعلن فيها أنهما في انتظار مولودهما الثاني. يذكر أنّ الصورة التي نشرتها ريما هي الصورة الأولى التي تُظهر حملها بالصبي​، وقد علّقت عليها بالقول إنّها في الشهر الخامس.