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فنانين فن عربي ماجدة الرومي تستعد لطرح جديدها وتهديه إلى روح والدتها

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الرومي تستعد لطرح جديدها وتهديه إلى روح والدتها
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ماجدة الرومي تستعد لطرح جديدها وتهديه إلى روح والدتها

تأتي أغنية السيدة ماجدة الرومي بعد سنة على وفاة والدتها المرحومة السيدة ماري لطفي

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-11-06 14:06:28 A A

تستعد السيدة ماجدة الرومي خلال الأيام القريبة المقبلة لطرح أغنية جديدة كإهداء إلى روح والدتها المرحومة. وكشفت ماجدة الرومي أخيراً عن أولى ملامح الأغنية المنتظرة من خلال فيديو شاركت به جمهورها عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي وفي تعليقها عليه كتبت:"قريبا جدا ما كنت قول بنهار بتفللي اشتقنالك يا إمي".


ماجدة الرومي
وتأتي أغنية السيدة ماجدة الرومي بعد سنة على وفاة والدتها المرحومة السيدة ماري لطفي التي فارقت الحياة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2016. 

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