نجاح باهر لحفل النجمة إليسا في مسرح أوليبميا الباريسي..صور

تألقت النجمة اللبنانية بإطلالة أوروبية مميزة باللون الابيض

أحيت النجمة اللبنانية اليسا، حفلاً غنائيًا عالميًا على مسرح الأولمبيا الشهير في العالصمة الفرنسية باريس. حضره الآلاف من محبيها، الذي استمتعوا بأداء اليسا واغانيها لساعات من السحر والروعة. وقد تألقت النجمة اللبنانية بإطلالة أوروبية مميزة باللون الابيض.

هذا، ولم يصل حفل إليسا على مسرح الأولمبيا في باريس إلى ختامه دون حصول اي مفاجآت، ففرحة إليسا بالغناء على المسرح الذي غنى عليه العمالقة تضاعفت بعدما ارتأى المنظمون أن يُفاجئوها بالإحتفال بمناسبة عيد ميلادها وقطع قالب الحلوى.



